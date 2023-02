Ajaloolise kaotuse saanud Liverpool loodab veel ühele imele

«Ma arvan, et Carlo Ancelotti usub, et mäng on läbi ja praegu arvan ma samamoodi. Kuid mida lähemale mängule jõuame, seda suuremaks muutub meie võimalus. Lähme sinna ja proovime mängu võita. Kas see on võimalik, ma ei tea. Lähme sinna jalgpalli mängima. See on ülisuur väljakutse,» lausus Klopp.