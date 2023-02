Fury lubas juutuuberist poksija karjääri lõpetada

Tegelikult pidanuks 26-aastane Paul ja 23-aastane Fury kohtuma juba 2021. aasta detsembris, et viimane oli sunnitud terviseprobleemide tõttu matšist loobuma.

Nüüd on mõlemad mehed terved ning peavad pühapäeval Saudi Araabias kaheksaraundise poksimatši.

«Kui temaga lõpetan, ei poksi ta enam kunagi,» teatas Fury, kellel on kuulsama venna Tysoniga sama isa.

Fury on profikarjääri jooksul pidanud kaheksa matši ning kõik võitnud. Kaotuseta on ka Paul, kes teeninud kuuest matšist kuus võitu. Mõlemad mehed on poksiringis vastase nokauteerinud neljal korral.

«Ma ei ole mees, kes räägiks enda sparringutest, kuid võin vaikselt kinnitada, et need on olnud jõhkrad. Olen treeningsaalis regulaarselt vastamisi inimestega, kes lööks Jake Pauli nokauti,» õhkas Fury enesekindlusest.

Sotsiaalmeediategelasena kuulsust kogunud, ent viimastel aastatel fookuse profipoksile pööranud Pauli on tihti kritiseeritud, et ta ei astu ringi päris poksijatega. Oma viimased võidud on ta saanud karjääri lõpusirgel olevate vabavõitlejate vastu. Viimati alistas ta UFC legendi Anderson Silva.