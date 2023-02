Eestlased jahivad Alūksne rallil ajaloo esimest üldvõitu

Võistluse stardirivi avavad möödunud aastased Eesti absoluutarvestuse ja EMV2 klassi meistrid Gregor Jeets ja Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo). Eestlaste järel saavad stardi kodupubliku lemmikud Mārtiņš Sesks ja Renārs Francis, kelle võistlusautoks on Škoda Fabia R4. Eestlastest toovad veel Lätis starti R5 auto Kaspar Kasari ja Rainis Raidma, kellele on see teiseks stardiks nende uue Škoda Fabia R5 võistlusautoga. Viiendana saavad Alūksnes rajale kaks nädalat tagasi Läti meistrivõistluste avaetapi, Sarma ralli võitnud Timmu Kõrge ja Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X).