M-Spordi tiimipealik: Järveoja tahab, et ma kulutaks rohkem raha

M-Spordi tiimipealik Rich Millener on varasemalt öelnud, et Ott Tänak surub meeskonda endast maksimumi andma. Britt on võrrelnud Tänakut nõudliku Sébastien Ogier’iga, kes sõitis M-Spordist aastatel 2017 – 2018. Millener on aga ka öelnud, et Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja avaldab meeskonnale survet ning nõuab, et ka tema vajaduste rahuldamiseks kulutataks aega ja vahendeid.