Norra sprinditalent rootslannadest: nad on vist pikka aega Marsil elanud

«Nad on vist pikka aega Marsil elanud. Nad ei pruukinud aru saada, et mul on vaevalt veerand tundi hästi läinud,» ütles Skistad, kelle jaoks märkis Les Rousses’i MK-etapi esikoht karjääri esimest võitu sel tasemel.

Vahepealsetel aastatel mõõnas olnud Skistadile on prožektorikuma heitnud ka konkurendid, justnimelt rootslannad. Linn Svahn ütles VG-le, et Skistad on MMil üks favoriite. «Kui sul on mahti võita MK-etapp, on sul absoluutselt võimalus võidelda MM-i medali eest. Tingimused on sellel (Planica – toim) rajal erinevad, tegemist on väga raske rajaga. Aga ta on üks favoriite,» ütles Svahn.