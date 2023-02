Suri arstidelt valediagnoosi saanud 20-aastane jalgpallur

Northamptoni jalgpalliklubi FC Blisworth ridadesse kuulunud mängija kurtis jaanuari keskel perearstile, et tal on kurguvalu ja halb enesetunne. Arst määras talle antibiootikumikuuri.

Alles lahkamisel selgus, et Abrahamsil oli Lemierre’i sündroom, mis on väga harva esinev angiinijärgne tüsistus. Õigeaegse diagnoosi korral on suremus haigusesse 5–18 protsenti.