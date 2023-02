Välbe: FISil on Venemaata igav

Seoses sõjaga Ukrainas on Venemaa ja Valgevene sportlased FISi võistlustelt eemaldatud. Vahetult enne MMi avaldatud FISi reklaamklipis oli Venemaa sportlasi siiski võimalik näha. Kuigi FIS on eksituse eest palunud andeks, siis Välbe leiab, et FIS igatseb vene suusatajaid.

«Ma arvan, et see näitab taas, kui väga FIS Venemaa sportlasi igatseb. Ainsana suudavad korraliku võistlusmomendi tekitada Venemaa suusatajad, kes aitavad kaasa suuremale publikuhuvile.

See FIS-i prohmakas (reklaamklipp – toim) näitab, et nad tunnevad end keelu tõttu halvasti ja neil on meieta igav,» ütles Välbe Championatile.