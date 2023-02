Poksiliidu president Klandorf: me ei lähe MMile, aga mitte boikoti tõttu

«Arutasime nädalavahetusel peetud Eesti meistrivõistluste aegu asja ning otsustasime juhatusega, et me ei lähe sel aastal MMile. Põhjuseks on asjaolu, et vahe Euroopa mängudega jääb liiga väikeseks,» ütles poksiliidu president Kalle Klandorf Postimehele.

Klandorf lausus, et Eesti Poksiliit poliitikaga ei tegele. «Poliitikaga las tegeleb Eesti Vabariigi valitsus koos olümpiakomiteega. Meil on tulemussport, EOKst saadav raha sõltub tulemustest. Kas keegi on öelnud, et süsteemi on muudetud, kui sportlane ei tee tulemust boikoti tõttu?» küsis Klandorf, ning sugugi mitte retooriliselt.