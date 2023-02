Läti rallisõitja loodab kodusel WRC-etapil startida Rally1-autoga

Möödunud nädalal sai avalikuks, et 2024. aastal kuulub Läti WRC-kalendrisse. See on eriti märgiline Sesksi jaoks, kes on võõrustajalinnas Liepajas elanud pikka aega. Mullu võitis ta Lätis peetud EM-etapil kõik katsed ning sai kindla rallivõidu.

«Rallisõit Liepaja piirkonnas on perekondlik asi. Minu vanaisa alustas rallisõiduga 1965. aastal ja 59 aastat hiljem on see WRC-etapp. Olla osa perest, mis on tegelenud ralliga kolm generatsiooni, siis see on midagi erilist,» rääkis Sesks WRC-sarja kodulehele.

Tänavu teeb Sesks Škoda Fabia RS Rally2-roolis kaasa täishooaja EM-sarjas, kuid loodab, et saab koduseks etapiks Rally1-auto rooli.

«See on unistus ja nagu teate, siis vahel unistused täituvad. Möödunud ajal samal ajal ei oodanud ma midagi ja aasta möödudes olin võitnud EM-ralli ja nüüd on meil koos parim komplekt täishooajaks EM-sarjas,» rääkis 23-aastane piloot.

«Kindlasti proovime olla oma kodurallil, kas Rally2 või Rally1-autoga. Hetkel saame ainult spekuleerida, aga see oleks lahe.