MMil veerandfinaali jõudnud Kilp: õnnesti jäi puudu

Klassikasprint pakkus kõvasti draamat ja suusasprinter seletas, milles täpsemalt asi oli. «Kes on märja ilmaga sõitmas käinud, teab, et rada on lippadi-lappadi ja pehme. Saabas või suusk kipub lume sisse ära vajuma. Nii need kukkumised tulevad,» sõnas ta.