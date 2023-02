Meedia: Eesti suusatajatega koos dopinguskandaali sattunud äss kavatseb MK-sarja naasta

Nüüd vahendab Aftonbladet Viaplayle viidates, et kolmapäeval võistluskeelu alt vabanev Poltoranin teeb trenni, et alustuseks kodumaal võistelda. Hiljem plaanib ta väljaande teatel ka MK-sarja naasta. Antud otsus tekitas konkurentides pahameelt.

Rootsi endine suusatäht Johan Olsson, kes karjääri jooksul mitu korda konkureerinud ei usu, et Kasahstani suusaäss enam MK-sarja tasemele küündib. «Ma ei ole kindlasti eluaegse võistluskeelu pooldaja, kui inimene on teinud ühe rikkumise. Nüüd, kus neli aastat on rikkumisest möödas, võib ta mõistagi tippsporti naasta. Samas mul on väga keeruline näha, et ta üldse MK-sarja jõuaks ja veel vähem poodiumile,» tõdes Olsson.