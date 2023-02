Otsustamatus jättis Barcelona ilma tõelisest juveelist

Tänaseks kahekordne NBA kõige väärtuslikum mängija Nikola Jokic tunnistas, et tema NBA karjäär võinuks aastaid tagasi üldse olemata jääda. Serblasel oli mõned aastad tagasi võimalus Barcelona meeskonnaga liituda, ent Hispaania hiid ei olnud valmis kohe lepingut pakkuma.

Tänaseks on Jokicist saanud NBA üks hinnatumaid mängumehi. Lisaks sellele on ta NBAs ühe suurema palgaga korvpallureid. Serblane teenib selle hooaja eest 33 miljonit dollarit, ent aastal 2027 ootab teda aastapalk, mis küündib üle 61 miljoni dollarini. Nõnda julgeb serblane ausalt tunnistada, et Euroopa korvpallist ta igatsust ei tunne.