Eesti hobused lendasid maailmameistrivõistlustele äriklassis

Iga reis algab kohvrite ja asjade pakkimisest ning erandiks ei ole ka hobused. Ühe hobusega võib kaasas olla kuni 50 kg varustust, mis tuleb pakkida kohvrisse. Seda ei tohi lukustada, sest iga kohvriga on kaasas nimekiri kohvris olevatest asjadest ja lennupersonal peab saama pagasi sisu kontrollida. Loomulikult peavad nimekirjas olema ka kaasavõetavad toidulisandid ja ravimid. Lisaks peavad need olema originaalpakendites.

Asjad pakitud, on aeg asuda Hollandi poole teele, sest Eesti lennujaamast hobused lennata ei saa. Sarnaselt inimestele tuleb ka hobustel enne pardale minekut läbida turvakontroll, kus veendutakse, et lennukiga reisiv hobune on tõepoolest sama loom, kes on passis. Nimelt peab olema igal hobusel oma pass, kuhu kantakse sisse teha erilised tunnused nagu näiteks kehamärgised, kiibinumber ja muud vajalikud andmed.