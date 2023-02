Kuna olin eelnevalt Cali kohta teinud ülevaatlikku uurimustööd, siis teadsin, et tegemist on väga kõrge kuritegevusega linnaga. Kuna Karmen on noor tütarlaps, oli mul tema julgeoleku pärast hirm. Äkki keegi varastab ta ära vms. Soovisin, et Mehis hoiaks Karmenil korralikult silma peal.