EADSE uurija Bruusi intervjuust: kirjeldatu sisaldab nii valet kui ka ebatäpseid väiteid

«On väga kahju, et Mehis Viru vastu esitatud etteheidete kommenteerimiseks meedias on valitud sportlane, kelle hea käekäik ja turvalisus on nii Eesti Kergejõustikuliidu kui ka Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA prioriteet. On kahetsusväärne, et intervjuus kirjeldatu ei ole objektiivne ja sisaldab nii valet kui ebatäpseid väiteid.