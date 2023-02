Suusatajal algas 15 minutit enne MM-starti menstruatsioon. Ta muretses valge sõiduriietuse pärast

Rootslanna selgitas pärast kvalifikatsiooni, et tal algas 15 minutit enne starti menstruatsioon. «Täpselt sama juhtus kahel viimasel MK-etapil. See ei mõjutanud mu suusatamist, kuid tekitas veidi stressi,» rääkis ajasõidus 11. aega näidanud Hagström.

Skandinaavlanna arvab, et menstruatsioon algas just MMi tekitatud stressi tõttu. Hagströmi sõnul muretses ta eriti oma valge sõiduriietuse pärast. «Tundub, et kõik läks hästi,» sõnas ta finišis naeratades.