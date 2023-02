M-Spordi tehniline juht: Tänak arvab, et meie suund oli vale

«Ta arvab, et mõned meie asjad võiksid olla teistsugused. Oleme teinud tööd ühes suunas, aga ta arvab, et meie suund oli vale,» rääkis Williams, kes ei laskunud mõistagi detailidesse, portaalile DirtFish.

Williamsi sõnul on see täiesti normaalne, et Tänak tahab auto juures muudatusi. «Näeme kõvasti vaeva, et anda talle see, mida ta tahab,» märkis britt. Täpsustava küsimuse peale, mille kallal tööd nähakse, poetas Williams vaid, et töö ei käi ainult ühe asja nimel.