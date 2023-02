53-aastane suusataja tegi Planica MMil karjääri viimase etteaste

53-aastane Lung, kes on sündinud Panamas, aga kasvas üles USAs, kus ta praegu ka elab, sai 69 lõpetaja seas 68. koha. Viis-kuus aastat tagasi võistlustel käima hakanud kahe lapse isa kaotas Jonssonile 15.30,5.

Insenerina töötav Lung rääkis pärast võistlust, et kukkus kaks korda, kuna lumi oli laskumiste kurvides väga pehme. «Raske oli suuski tõsta,» märkis ta.

Saksamaa pressiagentuuri DPAga rääkinud Lung lisas, et Sloveeniasse on kohale tulnud kogu tema perekond. «Nüüd saame MMi nautida. Jääme siia, et võistlusi ja professionaale vaadata,» rääkis ta.