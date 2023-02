WRC-sarja sõitjad avaldasid, millised on nende lemmikrallid

Valitsev maailmameister Kalle Rovanperä andis vastuse, mis Maarjamaa spordisõpradele kindlasti meeldib. «Ma ütleks, et Rally Estonia on alati see, mida ma enim naudin. Ma kasvasin Balti teedel üles, mis on natuke teised kui Soome teed. Need on kiired, kruus on natuke teistsugune, sa saad sõidujoonel palju pidamist kasutada. Eesti on üks võistlusi, kus sa lähed stardist finišini gaas põhjas ja see on väga ilus,» rääkis Rovanperä.