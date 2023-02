TIPPHETKED ⟩ Vaata, kuidas korvpallikoondis alistas viimase hetke korvist Sloveenia

Eesti koondis alustas kohtumist suurepäraselt, kui avaveerand võideti 24:16. Eesti mängu tõi uut hingamist 20-aastane vahetusest sekkunud Hugo Toom, kelle tabavad kolmepunktivisked said esimesel perioodil määravaks.

Teine poolaeg hakkas jälle positiivselt. Kätte võideldi pisike edu, kuid tundus, et ühel hetkel hakkas eestlasi kummitama teatud väsimus ning andis ka tunda, et 14-liikmelises koondises polnud ühtegi puhast keskmängijat. Sloveenide jaoks jäi meie korvialune vahel isegi liigagi vabaks.