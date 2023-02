Üle 350 punkti! NBAs nähti uskumatut viskekontserti

Kui antud skoori vaadata, siis meenutab see pigem mõnda NBA tähtede mängu, ent sedapuhku pakkusid nii Clippersi kui ka Kingsi mängijad erakordselt head ründemängu. Mõlemad meeskonnad tabasid väljakult viskeid üle 58 protsendi, mis tähendanuks igas teises kohtumises ülikindlat võitu.

Clippers ja Kings viskasid nõnda kahe meeskonna peale 351 punkti, millest enam on NBAs suudetud ainult korra. See juhtus 1983. aasta detsembris, mil Detroit Pistons alistas kolmandal lisaajal Denver Nuggetsi 186:184 ehk visati 370 punkti. Arvestades, et rekordi püstitamisel mängiti viis minutit enam, siis võinuks Clippers ja Kings täna selgelt NBA rekordit rünnata.