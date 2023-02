Mõõnas tippklubi peatreener sai lugematuid tapmisähvardusi

Sügisel mõõnas Chelsea peatreeneriks asunud Potter pole fännidele loodetuid tulemusi toonud. Inglismaa kõrgliigas hoitakse alles 10. kohta ning esinelik jääb 11 punkti kaugusele. Osa n-ö fänne on otsustanud hakata Potterit mentaalselt nõrgestama ja saatnud nii talle kui ka tema perekonnale anonüümseid kirju, mis sisaldavad ka tapmisähvardusi.

«Olen saanud mitte kõige meeldivamaid e-kirju, kus soovitakse minu surma,» lausus Potter BBCle. «Sellised asjad ei tee just rõõmsaks. Kui ma tööle lähen, siis öeldakse mulle väga palju halbu asju. Ma võin ju öelda, et need mind ei mõjuta, ent sel juhul ma valetaksin. Kõikidele läheb ikkagi korda, mida teised sinu tööst arvavad.»