Eesti korvpallikoondis sai uue suurtoetaja

Esialgne sponsorlusleping Eesti Korvpalliliidu ja Fenix Casino vahel on sõlmitud aastateks 2023-2025 ning selle põhifookuses on pääsemine korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu sõnul annab uus kolmeaastane sponsorlusleping Eesti rahvuskoondisele finaalturniirile jõudmiseks juurde täiendavat kindlust.

«Eesti on kahtlemata korvpalliriik ning meil on praegu läbi aegade üks tugevamaid, nooremaid ja ambitsioonikamaid meeste rahvuskoondisi. Meie noored talendid on kindlasti võidujanulised ning uue sponsori tugi järgneval kolmel aastal on väga oluline selleks, et saaksime paremini ette valmistuda ja mängida tipptasemel,» kommenteeris Priit Sarapuu.