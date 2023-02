Soome suusaäss Venemaa sportlaste naasmisest rahvusvahelisele areenile: sõda on palju suurem kui sport ja hea, et venelasi pole MMil

«Sõda on palju suurem kui sport ja suusatamine. Peaksime sellistele asjadele mõtlema alles, kui sõda on lõppenud ning olukord maailmas rahunenud. See on hea, et venelasi pole MMil kohal,» lausus Joensuu Soome meediale ning tõdes, et ta ei soovi isegi praegu mõelda, mida ta teeks, kui peaks konkureerima mõne Venemaa sportlasega. Ta ei välistanud antud olukorras isegi boikoteerimist.