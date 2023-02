Purunes habemega Eesti rekord

«Ülikoolide meistrivõistlusel ei ole aeg nii oluline kui meeskonna punktid. Meie [Toronto Ülikooli] naiskond võitis eelmisel aastal ning ka sellel aastal oleme enne viimast päeva liidrid. Seega on eesmärk saada igalt alalt maksimumpunktid. Praegu tunnen end väga väsinuna, aga see on normaalne, sest energia läheb meeskonnale ja kaasaelamisele. 400 meetri kompleksi Eesti rekord ei olnud sellel võistlusel eesmärk, minu fookus on nendel võistlustel rinnuli- ja seliliujumisel,» lausus ta.