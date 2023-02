Õnnetu eksimus röövis kiire lätlasega võidelnud Eesti rallisõitjalt võidu

«Plaan oli suhteliselt selge, et kuidas lätlane ära võita, sest nägime, et tegelikult olime kiiremad ja aega ära andnud mõne hangesõidu ja väikesema vea tõttu. Läksime suruma, kuid kahjuks oli rööbas suur, jälg vale ja see oli katse ainus kurv, kus polnud hange, mis autot toetaks ning vajusime kraavi. Autol polnud midagi häda, kuid saime kõvasti kaevata ja ei jõudnud enam õiges ajas rajale tagasi,» võttis Jeets pettumusega lõppenud võitluse kokku.

«Rajad olid hästi kihvtid, tehnilised ja olud olid kohati nagu Arctic Lapland rallil. Tahtsime teha head sõitu ja tegime ka, kuid nüüd on vaja teha analüüs, et miks me juba mitmendat korda järjest enne lõppu kõik kätte võidetu käest ära anname. Viimasel ringil arvasime kõik koos millegipärast, et lisatulesid pole vaja, kuid viimane katse oli päris pime ja sõitsime seal ühest hanges teise ning lõpuks oli ka veel esiklaas lund täis. Ajad näitavad, et küll seda varu meil on, kuid nüüd tuleb aru saada, et kus see aeg turvaliselt võtta ja kus seda pole mõistlik teha,» võttis eestlaste parima tulemuse välja sõitnud Kõrge võitluse finišis kokku.