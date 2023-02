Ootamatu pööre: karjääri lõpetanud Vettel võib juba F1-sarja naasta

Aston Martini tiimipealik Mike Krack rõhutas Motorsport.com-ile antud intervjuus, et hetkel loodetakse, et Stroll suudab naasta hooaja alguseks, kuid kui seda ei juhtu, siis on variante mitmeid.

Kui Bahreini etapiks tundub kõige tõenäolisem, et F1-debüüdi teeb testimisel Strolli asendanud brasiillane Felipe Drugovich, siis hooaja teisel etapil võiks kuulujuttude järgi naasta juba Vettel.

Krack kinnitas, et on pärast Strolli vigastust neljakordse maailmameistriga suhelnud, aga ei avaldanud, millistel teemadel. Kui talt küsiti, kas Vettel on näidanud üles huvi sõitmise vastu, vastas ta järgnevalt: «Ma ei ütle teile.»