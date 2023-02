Duplantis sihib ulmelist 6.50? «Ideaalsetes tingimustes, miks mitte»

Armand Duplantise nimel on maailmarekord 6.22 m, kuid milleks on 23-aastane Rootsi kergejõustiklane tegelikult võimeline?

Armand Duplantis viis nädalavahetusel Prantsusmaal toimunud teivashüppevõistlusel maailmarekordi 6.22 meetrini. Milleks on aga talendikas sportlane pikemas plaanis võimeline? Sergei Bubka treener Vitali Petrov on öelnud, et Duplantis võib tulevikus ületada 6.50. Rootsi teivashüppaja ei pea seda ilmvõimatuks.