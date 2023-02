Janika Lõiv jäi kukkumisterohkel etapil napilt esikümnest välja: kukkusin isegi ja muutusin ettevaatlikuks

«Peale starti tekkis kohe kaks ohtlikku olukorda - kahel korral, umbes 100. ja 200. meetril, oli kukkumine,» jätkas Lõiv. «Sain ise õnneks mööda, aga oli palju nügimist ja segadust ning see viis mind rütmist üsna välja. Lisaks sõitsid mu ees mitmeid tüdrukud, kes olid kurvides väga ebakindlad ja ma ei saanud hoida oma tempot. Esimesel ringil toimus mu ees peaaegu iga natukese aja tagant kukkumisi. Ühe laskumise lausa jooksin, et kiiremini mööda saada. Teises joogipunktis nägin paljusid naisi seismas ja rattaid puhastamas. Mulle tundus, et minu ratas on üsna okei, sest kõik toimis ja sõitsin edasi. Alates teisest ringist lahenes olukord natuke ja sain ikka oma tempoga ka sõita. Samas tegin ühe kukkumise ja seetõttu muutusin kurvides üsna ettevaatlikuks. Õnneks rada kuivas ja läks iga ringiga paremini sõidetavaks. Seega läksid ka ringiajad kiiremaks ja viimasel ringil panin lihtsalt nii palju, kui jõudu veel oli, lootuses, et saan kümnenda koha tüdruku kätte. Olin sellele üsna lähedal, vaid kolme sekundi kaugusel, kuid pidin siiski leppima 11. kohaga.»