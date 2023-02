Endine WRC-sõitja lõpetas pika vaikelu: mul on olnud aega mõelda, mida olen karjääris valesti teinud

Nimelt andis rootslane teada, et hakkab India rehvifirma MRFi abiga kihutama autoralli EM-sarjas (ERC), istumise all Ford Fiesta Rally2-masin.

«Mul on hea meel MRFi juures tagasi olla. Mul on 2015. aastast suurepärased mälestused,» viitas Tidemand ERC kodulehele antud usutluses seeläbi toonasele Aasia meistritiitlile.

«Mu unistused elavad aga edasi. Olles nii pikalt tipptasemel võistlemisest eemal olnud, on mul olnud korralikult aega asjade üle järele mõelda ja need perspektiivi panna. Mul on olnud aega mõelda selle üle, mida olen karjääris õigesti teinud ja mida mitta. Praegu ootan ennekõike aga seda, et mul on taas võimalik korralikel võistlustel ennast proovile panna,» jätkas Tidemand, kelle kaardilugejaks kehastub mullu Robert Virvese JWRC-klassis maailmameistriks aidanud Julia Thulin.

Tidemand mounts Fiesta Rally2 @FIAERC campaign with GNM Sweden 💪 pic.twitter.com/mhYLL0qGC2 — M-Sport (@MSportLtd) February 24, 2023

ERC-sari saab oma avalöögi märtsi teisel nädalavahetusel peetava Portugali ralliga ning seal on Tidemandi konkurentideks teiste seas näiteks Craig Breen, Erik Cais, Alberto Battistoli, Yoann Bonato, Mikko Heikkilä, Tom Kristensson ja Andrea Nucita. Lõplikult avalikustatakse Fafe ralli osalejate nimekiri veebruari viimael päeval.

«Läheme Fafes parimat võimalikku resultaati sihtima. Tegemist on hooaja avaetapiga, seega tähtis on hästi alustada ja punktid kirja saada,» sõnas Tidemand lisades, et ERC-sarja konkurentsitihedus ei jää tänavu liiga palju WRC2-klassi omale alla.