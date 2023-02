Bolšunov: kas teate ka, kui palju tuleks Thomas Bachil vabandada?

Ent reaalsus on selline, et kolmekordsel olümpiavõitjal tuleb autasusid noppid hoopis kodumaal Malinovkas peetaval «rahvusvahelisel» võistlusel, kus venelastele pakuvad ainsatena konkurentsi valgevenelased.

Kas just hõredamast konkurentsist tulenevalt, ent Bolšunovil on õnnestunud juba ka esimesed kuldmedalid kaela saada. Näiteks tõusis ta pjedestaali kõrgeimale astmele suusavahetusega sõidus, pärast mida kuulutas Venemaa meediale uhkelt, et kaitses nõnda oma 2021. aastal Oberstdorfis võidetud MM-tiitli.