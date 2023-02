Maailma edetabelis seitsmendasse kümnesse pudenenud Kontaveit loovutas Eesti esireketi tiitli Kanepile

Kontaveidi languse põhjuseks on veebruari keskel võetud vigastuspaus, mistõttu jäid tema jaoks vahele Doha ja Dubai turniirid.

«2023. aasta algus on olnud raske. Alates möödunud aasta oktoobrist on enamikes mängudes mulle selg tunda andnud. Olen proovinud end aidata, saanud ravi ning treeninud võimalikult palju, kuid mingil põhjusel tuleb valu võistlustel alati tagasi. Seega olen otsustanud mõneks nädalaks aja maha võtta ning jätan vahele Doha ja Dubai turniirid. Töötan oma tiimiga ning proovin end aidata nii palju kui võimalik. Loodan tagasi olla märtsis toimuvateks Indian Wellsi ja Miami turniirideks,» kirjutas 27-aastane sportlane kirjutas 13. veebruaril sotsiaalmeediasse.

Praeguseks on selge, et Kontaveit ei osale ka Indian Wellsi turniiril, mis tähendab, et maailma edetabelis läheb tema jaoks kaduma ka mulluse kolmanda ringi 910 punkti.