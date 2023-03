JÄRELVAADATAV ⟩ Daugavpils alistas Pärnu ja teenis klubi ajaloo esimese Balti liiga medali

Pärnu peatreener Toomas Jasmin tõdes, et pronksimäng oli suuresti samasugune nagu nende mängud põhiturniiril. «Kõigepealt jooksis sidemängijal kokku, siis hakkas vastuvõtt kõikuma, siis oma serv. Kui sidemängija tagasi tuli, ei saanud enam ründajad hakkama. Lagunes kogu see värk, eilne ja tänane mäng peegeldasid meie tervet hooaega,» sõnas Jasmin.

«Kahjuks üllatusi niipalju ei juhtu. See, et me siia saime, oli üllatus, aga eile ja täna näitasid, et oleme ikkagi samas kohas tagasi, kus sügisel. Üle oma varju ei suutnud siin hüpata.»