Eestlaste poolt palavalt armastatud rallisõitja proovib uut väljakutset

«Esiteks on tegemist väga huvitava võistlusega, mille kalendris on uusi rallisid ning neid tahetakse heal moel reklaamida. Kuna EM-sari on nüüd seotud WRC Promoteriga, siis on sellel rohkem nähtavust ning ligipääsetavust. Usun, et paljudele tundub seal võistlemine nüüd väga hea mõttena,» ütles Østberg.

«Ka see on positiivne, et võistlussarja peamine kategooria on Rally2-autodele. Isiklikult on see mulle uus väljakutse ning olen motiveeritud. Olen WRC2 klassi sõitnud palju aastaid ning samamoodi ka WRC klassi. Minu jaoks on huvitavam teha tööd EM-sarja programmiga kui WRC2 programmiga,» lausus 2020. aasta WRC2 maailmameister Østberg.