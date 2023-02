FOTO ⟩ Rallisõitja valmistus Mehhiko MM-etapiks ekstreemsetes tingimustes

Et selleks paremini valmis olla, osales Greensmith Portugalis peetud Rali Vieira do Minhol. Britt teenis Xevi Ponsi (Škoda Fabia Rally2 evo) järel teise koha, kuid Mehhiko MM-etappi silmas pidades ta liiga palju vajalikku kogemust ei saanud.

Seda sellepärast, et Portugalis peetud rallil valitsesid üsna lumised tingimused. «Hommikul töötan lumesahana ja õhtul rallisõitjana,» kirjutas Greensmith humoorikalt Instagrami lisatud pildi juurde.

Nagu öeldud, avab Greensmith MM-hooaja Mehhikos. Edasi kavatseb ta osaleda kõigil MM-etappidel. «Valetaksin, kui ütleksin, et eesmärk on miski muu kui meistritiitel. Kuid konkurents on meie võistlusklassis tänavu äärmiselt karm. Kes iganes meistritiitli võidab, väärib seda,» lausus Greensmith.