Paul Aron F3-hooaja eesmärkidest: vaadates teste, siis favoriidiks olen mina

Aron viibis möödunud nädalal Bahreinis, kus toimusid F3-sarja hooajaeelsed testid. Parimal juhul näitas Prema Powerteami esindav eestlane neljandat tulemust, kuid testi puhul polegi otseselt tähtsad mitte ajad, vaid see, kui hästi auto liigub ja kui mugavalt sõitja ennast tunneb. Nende asjadega on Aronil hästi.

«Auto oli üldiselt hea. Kolme testipäeva jooksul muutus rada palju ja Bahreinis on üheks teemaks kõvad tuuled. F3-autol on aerodünaamikat päris palju ja see mängib rolli,» alustas Aron Postimehele antud intervjuud.