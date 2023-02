Portugali EM-etapil stardib neli Eesti sõitjat

Kui juba varem avaldas autoralli EM-sarja koduleht, et starti tulevad Rootsi MM-etapil WRC2-arvestuses neljanda koha teeninud Georg Linnamäe – kelle kaardilugejaks on James Morgan – ja Robert Virves koos kaardilugeja Hugo Magalhãesiga, siis nüüd avaldati stardinimekiri, kust leiab ka Gregor Jeetsi ja Joosep Ralf Nõgese. Esimesele loeb kaarti Timo Taniel, teisele Aleks Lesk.

Eestlased on kõik stardis erinevate autodega. Linnamäe roolida on Hyundai i20 N Rally2, Virves istub Ford Fiesta Rally2-e juhikohale, Jeets tuleb starti Škoda Fabia Rally evoga ning Nõgene Peugeot 208 Rally4ga.

Lisaks eestlastele on Rally Serras de Fafe nimelisel võistlusel kohal ka mitmeid sõitjaid, kes rallifännidele teada. Näiteks sõidavad seal Hayden Paddon, Craig Breen ja Mads Östberg, kuid tugevaid sõitjaid leidub nimekirjas veelgi.

Kokku on EM-sarja kalendris kaheksa rallit. Fafe ralli näol on tegu hooaja esimese etapiga ning see sõidetakse 10.-12. märts.