Kahevõistluse viimaste aastate valitseja pere tabas vahetult enne MMi lein

25-aastane Riiber on teinud MMile võimsa alguse ning on seni teeninud kaks kulda. Ometi avaldas ta Norra rahvusringhäälingule NRK antud intervjuus, et vahetult enne MMi suri tema 92-aastane vanaisa Harald Riiber ning samal päeval lahkus ka tema 90-aastane vanaema Suzanne Riiber.