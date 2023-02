Kalju täiendas koosseisu Prantsusmaal ja Hollandis tuleristsed saanud ründajaga

Kaljuga 2-aastase kontrahti sõlminud Dianessy puhul on tegemist mitmekülgse mängijaga, kes kujutab endast ohtu ükskõik millisel ründepositsioonil. Hollandi tugevuselt teises liigas Fortuna Sittardi ja MVV Maastrichti eest 76 mänguga löödud 21 väravat ja 13 väravasöötu on kõnekas statistika.

Lisaks on mees mänginud seitse mängu Hollandi kõrgliigas ning sahistanud võrku ka Ligue 2-s, seda oma viimases koduklubis FC Pau.

«Mul on väga hea meel liituda Nõmme Kalju perega ajal, mil klubi saab saja aastaseks ning on liikumas uude ajajärku. Klubi on seadnud kõrged eesmärgid ja teen omaltpoolt kõik, et end siin ajalukku kirjutada!» kommenteeris Dianessy, lootes samal ajal ka fännisektori tugevale toetusele. «Toetajad on edu võti ja 12. mees väljakul, üheskoos oleme veelgi tugevamad!»

Peatreener Kaido Koppel usub, et värske täiendus on Premium Liigaks valmis: «Djibril on osav ründemängija, kes aitab meid väravavõimaluste loomise ja realiseerimisega. Ta töötab trennides kõvasti, saamaks mängupausi järel peatselt taas heasse vormi. Usun, et näeme juba varsti, miks ta on edukalt Prantsusmaa ja Hollandi esiliigades mänginud.»

Klubi presidendi Kuno Tehva sõnul tasub uut hooaega oodata: «Nõmme Kaljul on äärmiselt hea meel, et saime oma ründeosakonda sellise kvaliteediga mängija juurde. Klubi on oma juubeliaastal pingutanud, et luua eduks vajalikud eeldused. Näen, et nii meeskond kui treenerid pingutavad ühise eesmärgi nimel ja mis siin salata, ootan algavat hooaega suure põnevusega!»