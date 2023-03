CORNER 1 ⟩ Suur F1-hooaja eelvaade: Astoni tõus, Red Bulli ideaalne talv ja kõik teised

Samal kui Eesti Riigikogu valimised on jõudmas oma kulminatsioonini, tegeleb ka «Corner 1» tähtsate valikute tegemisega: kellelt on oodata ilusaid esitusi Bahreinis? Kas Ferrari või Mercedes suudavad ülienesekindlat Red Bulli avaetapil ohustada? Kas haip Aston Martini hiigelarenguhüppe ümber osutub õigeks ning Fernando Alonso on poodiumikandidaat või üllatab hoopis keegi teine?