FOTOD ⟩ Fännid spekuleerisid, et Toyota katsetas testil uuendust. Tegelikult oli asi tunduvalt igavam

Nimelt oli Toyota puhul piltidelt näha, et auto ninas asuva õhuvõtuava ette oli pandud plaat, millele olid augud sisse lõigatud. Fännid hakkasid kohe spekuleerima, et tegu on uuendusega ning arutasid sotsiaalmeedias ja foorumites, mida see võiks masinale juurde anda.

«Hispaanias on kaheksa kraadi, Mehhikos on 30. See on viis, kuidas auto kuumemaks ajada. Lisaks muude piirajatega mootoril me katsime ära suure osa õhuvõtuavast ja panime auto uskuma, et see on Mehhikos mägedes, kuigi tegelikult nii ei olnud,» seletas Fowler.