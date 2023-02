Suure edu maha mänginud MM-hõbedat tabas tõeline krahh

Lõuna-Ameerika tippkoondis oligi kolmanda veerandaja keskpaigaks 17-punktilise eduseisu kätte võidelnud ning kõik näis nende tahtmist mööda minevat. Kahjuks pidid nende toetajad pettuma, kuna viimase veerandiga mängiti suur edu maha ning võeti vastu hoopis 75:79 kaotus. See tähendas, et nende asemel sõitis MMile hoopis Brasiilia, kes suutis viimases kohtumises mängida üle USA. Nõnda katkes ka Argentina seeria, sest nad olid suutnud kvalifitseeruda viimasele üheksale MM-finaalturniirile.