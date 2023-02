Kassi surnuks tulistanud maailmameister pääses naeruväärse karistusega

«Kass ei teinud kellelegi tüli,» sõnas Amati väljaandele Corriere della Sera. «Ta oli meie pereliige väga kaua. Minu kolmeaastane tütar Lucia armastas teda väga. Inimene, kes on tapnud lemmiklooma, ei tohiks pääseda rahatrahviga 4000 eurot.»

Trek-Segafredo mõistis enda ratturi tegevuse hukka ning annetab kogu Tiberi 20 päeva palga Itaalia loomakaitsele. Lisaks sellele loodab meeskond, et Tiberi mõistab enda käitumist ning püüab saada paremaks inimeseks.

«Ma tunnustan, et see poiss julges enda tegu tunnistada. Samas me ei peaks sellistele inimestele üldse elamisluba andma,» lisas Amati.