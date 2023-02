Kummikommidest Eesti rekordiks jõudu ammutanud Mülla: Pariisi olümpia ei ole mingi ulme

USAs elav ja tudeeriv teivashüppaja Marleen Mülla on aasta alguses tõsiselt heas hoos. Selle tõestuseks on ta kuu ajaga nihutanud Eesti rekordit mitu korda. «Kõik on läinud hästi. Isegi rohkem kui hästi. Enesetunne ja vorm on hea. Kõik praegu klapib,» ei suutnud Mülla Postimehele antud intervjuus oma rõõmu varjata.