Manchesterist tüliga lahkunud Ronaldo võib saada Inglismaa liigakarika võidumedali

Inglismaa liigakarika võitjameeskond sai Daily Maili teatel endale 30 medalit, mida enda mängijate vahel ära jagada. Manchester Unitedi eest on liigakarikas sel hooajal jooksnud väljakule aga 27 mängijat ehk kolm medalit jääksid vakantseks.

Nüüd on Unitedil vaba voli jagada need kolm medalit enda mängijate vahel ära, kes on klubi sel hooajal üldse esindanud. Üks läheb kõigi eelduste kohaselt Newcastle Unitedi väravavahile Martin Dubravkale, kes viibis Manchesteris laenul ning jooksis ka kahes liigakarika mängus ka platsile.