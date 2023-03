Tänaku tiimikaaslane on Mehhiko ralli eel enesekindlam

«Ma tean, et Mehhiko saab olema võrreldes Rootsiga täiesti teine kogemus. Meil on seal rohkem õppimist, võttes arvesse kõrgustes sõitmist,» vihjas Loubet WRC-sarja kodulehele antud intervjuus Mehhiko ralli omapärale ehk et see sõidetakse enam kui 2000 m kõrgusel merepinnast.

«Aga mul on seal natuke rohkem enesekindlust. Ma tunnen seda autot kruusal ja mul on mõned ideed, mis seal ees võiks oodata,» lisas ta.

Loubet on tegemas kaasa karjääri esimest täishooaega ning saab sõita ka Euroopast väljaspool olevatel rallidel. «Rallid nagu näiteks Portugal ja Sardiinia on sellised, mida ma olen mõned korrad teinud ja mul on sealt häid kogemusi ning tean, mida oodata. Aga väljaspool Euroopat olevad rallid on uued. Ma olen õnnelik, et saan M-Spordis olla, sest tiimil on nendelt rallidelt palju kogemusi,» rääkis Loubet.