USA tippturniiridest loobuma pidanud Nadali pea 18-aastane seeria saab ilmselt läbi

Nadalil tuvastati pärast Austraalia lahtiseid lihasvigastus, mille paranemisajaks ennustati 6-8 nädalat. Nüüd kinnitas Nadal, et ei saa veel USA turniiridel võistluskarussellile naasta.

«Ma valmistun, et tulla tagasi parimas võimalikus seisundis. Ma olen kurb, et ei saa Indian Wellsis või Miamis võistelda. Väga kurb on seal mitte olla. Ma igatsen kõiki oma USA fänne, aga loodan teid kõiki näha selle aasta suvel,» lisas ta.