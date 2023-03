Soome rallile naaseb katse, mis on Latvala sõnul üks maailma paremaid

Nimelt on võrreldes eelmise aasta Soome ralliga umbes pool trassist muutunud. Mõned katsed on praeguste sõitjate jaoks täiesti uued, kuid on ka selliseid, mida on viimase dekaadi jooksul sõidetud.

Üheks neist on 15,51 km pikkune Myhinpää katse, mis viimati oli Soome rallil kavas 2015. aastal. «Sellised katsed on toodud tagasi, et ma tahaks ise sõita. Myhinpääd sõideti viimati 2015. aastal. Ma võin väita, et see on üks paremaid katseid kogu maailmas,» ütles Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala Rallit.fi-le antud intervjuus.

Latvala mäletab seda katset hästi. «See on kiire, meenutab ameerika mägesid ja sellel on pikad kurvid. See pakub väljakutset,» meenutas ta.

Lisaks usub Latvala, et nii Västila kui ka Halttula katsete lisandumine on samuti heaks uudiseks.

«Västilat pole sõidetud enam kui 20 aastat. Halttula on mõnes mõttes uus katse, sest seda pole samuti eanm kui 30 aastat sõidetud. Kui sellised klassikud tuuakse tagasi, siis on see rallile hea,» sõnas Latvala.

Küll on üheks muudatuseks see, et ralli viimaseks kiiruskatseks ei ole enam uhke hüppega lõppenud Ruuhimäki, vaid selle asemel sõidetakse Himos-Jämsa nimeline katse. See on Latvala jaoks ka ainuke küsimärk.