FOTO ⟩ Tänak veetis perega aega troopilisel saarel

Loro Parque postitas Instagrami teisipäeva õhtul pildi, kus tänas Tänakut ja tema perekonda, et nad külastasid Kanaari saarte kõige kuulsamat loomaaeda.

Enam kui 50-aastase ajalooga Loro Parque laiub 13-hektarilisel maa-alal Põhja-Tenerifel. Seal asub suur ja mitmekesine looma- ja taimeliikide kaitseala. Park loodi papagoide paradiisina ja on aastate jooksul kujunenud üheks Kanaari saarte suurimaks vaatamisväärsuseks, mida külastab üle 40 miljoni inimese.

Ott Tänak on abielus Janika Tänakuga, pulmad toimusid 2016 aastal. Tänakute peres kasvab kaks last: 9-aastane Mia ja 6-aastane Ron.

Kolmanda MM-etapi alguseni Mehhikos on aega täpselt kaks nädalat. Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja juhivad MM-sarja 41 punktiga. M-Spordi sõitjate järel on teisel kohal Kalle Rovanperä (Toyota, 38 p) ja kolmas on Thierry Neuville (Hyundai, 32 p).