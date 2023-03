Järsku areenilt kadunud laskesuusatähest avaldatakse film

«Kogu elu lugesin erinevate isiksuste elulugusid. Mulle on alati meeldinud vaadata, kuidas nad takistustest hoolimata oma eesmärke saavutavad. Mõnikord motiveeris see mind edasi liikuma,» kirjutas Soukalova Instagrami postituses.

Kahekordne maailmameister selgitas, et kaks aastat tagasi kohtus ta produtsendiga, kes arvas, et tema elu on niivõrd värvikirev, et sellest saaks teha filmistsenaariumi. «Nüüd tahan teda tänada, et ta helistas režissöör Pjotr Vetrovskile ja küsis, kas ta ei tahaks mu lugu filmida. Umbes poolteist aastat tagasi alustasime tööd minu elu loo taasloomisega. Loodan, et ka minu lugu suudab inimesi motiveerida ja raskel hetkel aidata,» selgitas Soukalova.